Укрзализныця получит $25 миллионов от Всемирного банка на ремонт критической инфраструктуры

Укрзализныця получила $25 млн финансирования Всемирного банка на ремонт критической инфраструктуры и увеличение емкости грузоперевозок, выделяемую через подразделение ООН UNOPS. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«UNOPS заключило соглашение на $25 млн с Укрзализныцей для закупок на проведение ремонтов критической железнодорожной инфраструктуры и увеличения емкости грузоперевозок за средства Всемирного банка. Еще один шаг для восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Директор офиса UNOPS в Украине Тим Ларднер отметил, что с нетерпением ждет возможности поработать в составе ООН UNOPS для поддержки Укрзализныци.

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UNOPS является подразделением ООН и главным инструментом организации в области управления закупками и контрактами в проектах гражданского строительства и развития инфраструктуры.