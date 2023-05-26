Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57 млрд грн, что на 0,1 млрд грн меньше, чем в апреле (57,1 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за май
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По данным Пенсионного фонда, 10 млрд грн направлено на выплату пенсий через Укрпочту, 47 млрд грн через уполномоченные банки.
Кроме того, Пенсионный фонд направлен:
- 3,1 млрд грн на выплату жилищных субсидий и льгот;
- 2,2 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1,2 млрд грн — на оплату больничных.
«В мае предоставлено 865 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что общее количество пенсионеров, получавших выплаты через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составило 8,3 млн человек. Остальные 2,3 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту.
Источник: Минфин
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