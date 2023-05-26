Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за май

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57 млрд грн, что на 0,1 млрд грн меньше, чем в апреле (57,1 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда, 10 млрд грн направлено на выплату пенсий через Укрпочту, 47 млрд грн через уполномоченные банки.

Кроме того, Пенсионный фонд направлен:

3,1 млрд грн на выплату жилищных субсидий и льгот;

2,2 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1,2 млрд грн — на оплату больничных.

«В мае предоставлено 865 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что общее количество пенсионеров, получавших выплаты через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составило 8,3 млн человек. Остальные 2,3 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту.