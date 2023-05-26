Курс валют на 26 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 26 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,60 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,60−40,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,24−39,62 грн/евро.

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