Польша уже заморозила 1 миллиард евро российских активов. Для их ареста предлагается изменить Конституцию

В польском Сейме состоялось второе чтение парламентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Республики Польша. Он направлен, среди прочего, на создание правовой возможности для конфискации российских активов. Об этом сообщает местное издание Wprost.

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Законопроект представил член совета министров Польши и член партии «Право и Справедливость» Лукаш Шрайбер.

В частности, к статье 216 Конституции, устанавливающей лимит на госзаймы для финансирования оборонных потребностей, авторы законопроекта хотят добавить положения, дающие право госказначейству арестовывать и конфисковать активы, если они могут быть использованы для поддержки российской агрессии.

За счет конфискованных таким образом активов предлагается финансировать программы поддержки жертв агрессии России.

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По словам Шрайбера, Польша уже заморозила собственность российских олигархов более чем на 1 млрд евро.

Шрайбер призвал парламентскую оппозицию поддержать предложенный законопроект.

Законопроект передан в специальную парламентскую комиссию, которая рассматривает предложения по внесению изменений в Конституцию страны.