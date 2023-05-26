Укрпочта запускает предзаказ на почтовый блок «Дети Победы рисуют Украину будущего» (фото)

Сегодня, 26 мая, Укрпочта запускает предзаказ на почтовый блок под названием «Дети Победы рисуют Украину будущего». Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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«Совсем скоро, 1 июня, мы будем отмечать День защиты детей. С 2022 года он приобрел для нас совсем другое значение. Более глубокого и значимого. Очень надеюсь, что те дети, которые сегодня живут в Украине, получат в этот день подарок от наших ВСУ в виде спокойного неба, ну и, может быть, мороженого», — отметил Смилянский.

Входящий в набор

В набор входит:

Блок марок «Дети Победы рисуют Украину будущего»;

Конверт «Дети Победы рисуют Украину будущего»;

Карта «Дети Победы рисуют Украину будущего».

Оформление предзаказа

Предзаказ можно оформить в онлайн-магазине Укрпочты.

С 1 июня блок можно приобрести во всех отделениях, в онлайн-магазине Укрпочты, маркетплейсах eBay и Amazon.

«Марка благотворительна, а средства пойдут в поддержку тех детей, кому сегодня тяжелее всего, кто потерял своих родителей», — заявил Смилянский.

Характеристики

Авторы — Александра Федорчук, Вероника Иванцова, Александра Бушинская, Анастасия Мисько, Варвара Колесова;

Дата выпуска — 01.06.2023;

Тираж блока — 135 000;

Номинальная стоимость — (U+8,00)х5;

Размер блока, мм — 128×83;

Размер марок, мм — 4×33,06×29,58, 1×33,06×59,16;

Количество марок в блоке — 5.

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Напомним

В апреле 2023 года Укрпочта объявила всеукраинский конкурс детских эскизов на тему «Дети Победы рисуют Украину будущего», на который поступило более трехсот творческих работ детей.

По результатам голосования, в котором приняли участие 468 809 респондентов, победу одержала работа «Самая заветная мечта» Александры Федорчук (14 лет, Киевская обл.).

По многочисленным просьбам участников голосования Укрпочта воспроизвела на почтовом выпуске и рисунки, вышедшие в финал: Вероники Иванцововой (9 лет, г. Хмельницкий), Александры Бушинской (13 лет, Одесская обл.), Анастасии Мисько (12 лет, Хмельницкая обл.), Варвары Колесовой (9 лет, Николаевская обл.), Георгия Сосницкого (6 лет, г. Харьков), Дианы Василенко (4 года, г. Полтава).