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26 мая 2023, 10:02 Читати українською

Финляндия направила Украине новый пакет военной помощи на 109 миллионов евро

Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 109 млн. евро. Президент Саули Нийнисте принял соответствующее предложение правительства, сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 109 млн.
Фото: pixabay.com

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Что будет включать пакет помощи

Пакет военной помощи будет включать, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать нашу страну вместе с международными партнерами.

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«Из оперативных соображений и в целях обеспечения безопасной доставки помощи, никаких дополнительных деталей относительно точного содержания, способа и времени доставки не разглашаются», — отмечается в сообщении.

С начала полномасштабной войны Финляндия предоставила Украине 16 пакетов военной помощи. Общая стоимость всей помощи составляет 1,1 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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