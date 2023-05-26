Финляндия направила Украине новый пакет военной помощи на 109 миллионов евро

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Что будет включать пакет помощи

Пакет военной помощи будет включать, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать нашу страну вместе с международными партнерами.

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«Из оперативных соображений и в целях обеспечения безопасной доставки помощи, никаких дополнительных деталей относительно точного содержания, способа и времени доставки не разглашаются», — отмечается в сообщении.

С начала полномасштабной войны Финляндия предоставила Украине 16 пакетов военной помощи. Общая стоимость всей помощи составляет 1,1 млрд евро.