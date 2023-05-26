Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 109 млн. евро. Президент Саули Нийнисте принял соответствующее предложение правительства, сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
Финляндия направила Украине новый пакет военной помощи на 109 миллионов евро
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Что будет включать пакет помощи
Пакет военной помощи будет включать, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.
По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать нашу страну вместе с международными партнерами.
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«Из оперативных соображений и в целях обеспечения безопасной доставки помощи, никаких дополнительных деталей относительно точного содержания, способа и времени доставки не разглашаются», — отмечается в сообщении.
С начала полномасштабной войны Финляндия предоставила Украине 16 пакетов военной помощи. Общая стоимость всей помощи составляет 1,1 млрд евро.
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