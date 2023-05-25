30% украинских предпринимателей планируют расширение бизнеса, несмотря на войну — опрос Payoneer

Несмотря на существенные препятствия, 30% украинских предприятий стремятся к росту, а 36% планируют нанять больше персонала в этом году. Об этом говорится в опросе международной платежной платформы Payoneer.

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Как война повлияла на бизнес

Согласно результатам опроса, полномасштабная война так или иначе повлияла на 97% МСБ. 77% респондентов отметили, что война очень сильно повлияла на их планы, а еще 20% — немного.

Украинский бизнес постепенно возвращается домой. Так, у 69% предприятий сейчас весь персонал находится в Украине, несмотря на войну, а 25% имеют только часть персонала за границей.

Компании адаптировались к новой реальности и вошли в более стабильный ритм работы. Это позволило планировать деятельность на год вперед в отличие от начала войны, когда многие предприятия не могли строить планы дольше, чем на две-три недели.

Да, в этом году 56% бизнесов планируют сохранить свои текущие позиции на рынке. В то же время, 30% из них стремятся развиваться и масштабироваться.

Кроме того, некоторые компании стремятся внедрять инновации и диверсифицировать товары и услуги (4%), исследовать новые рынки (2%) и заключать партнерства (8%) для движения вперед.

Эти планы также отражаются на количестве предприятий, планирующих нанять больше сотрудников в 2023 году. Результаты опроса свидетельствуют, что 36% из них планируют расширять свои команды, невзирая на серьезные трудности в управлении бизнесом во время войны.

Значительное количество украинского МПБ (56%) утверждает, что ему не хватает собственных ресурсов для достижения своих бизнес-целей. Однако 44% предприятий считают, что способны достичь их без поддержки извне. Эта цифра дает возможность предположить, что большая часть украинского бизнеса достаточно изобретательна, чтобы достичь своих целей самостоятельно.

Этот намек на сильную независимость еще больше усиливается, если взглянуть на тех, кто знает о международных или государственных программах поддержки (23%), но до сих пор, в основном, не обращался к ним за помощью (81%).

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