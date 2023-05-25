Россияне украли из Украины около 4 миллионов тонн зерна — ассоциация

Украинская зерновая ассоциация подсчитала, что с начала войны россияне украли из Украины около 4 миллионов тонн зерна. Об этом рассказал президент УЗА Николай Горбачев, сообщает пресс-служба ассоциации.

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По его словам, покупателями украденного зерна стали подсанкционные страны. Но даже они осторожно относятся к похищенному в Украине зерну. В частности, был случай, когда отказалась покупать украденное зерно Ливия.

«За краденым зерном корабли заходят как преступники — ночью: отключают GPS-трекеры, проходят как невидимки, грузятся, а затем идут в неизвестном направлении. Однако программа marine traffic позволяет отследить, куда эти корабли следуют, сколько и что перевозят. Все факты Украина фиксирует», — объяснил президент УЗА.

Горбачев добавил, что Россия ворует не только украинское зерно, но и покупателей.

«Во время войны Россия использует механизм блокирования Украины как крупного экспортера, чтобы самой работать в странах нашего традиционного сбыта. Если Украина платит миллиарды за простой, то у РФ простоев нет. Их предложение для клиента может казаться лучше», — рассказал он.

Именно таким способом она упрочила свои позиции на рынке крупнейшего импортера пшеницы Египта, куда нарастила поставки.

Глава УЗА объяснил, что покупатели зерна нуждаются в ритмичных поставках, чтобы загрузить работой свои мельницы. Выработанная на них мука нужна для выпечки хлеба. Покупатель вынужден выбирать более надежного поставщика — основная причина потери Украиной своих рынков сбыта зерновых.

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