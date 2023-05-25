Доступ к Netflix: Украинцам придется платить по 3 евро за человека дополнительно

Netflix начал взимать дополнительную плату за шеринг паролей в более чем 100 странах, включая Украину. Об этом говорится в сообщении компании, пишет Лига.

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Плата за пользование

Теперь за каждую дополнительную учетную запись следует оплатить около 3 евро в месяц.

По новым правилам, подписчики стандартного тарифного плана могут добавить только одного пользователя за 3 евро в месяц, а владельцы премиум-пакета могут добавить двух пользователей по той же цене за каждого. Базовый или рекламный тариф не позволяет «делиться паролями» вообще.

Пользователи, которые уже совместно используют аккаунт, имеют возможность перенести свой профиль (вместе с сохраненными фильмами и историей) в новую подписку, за которую они будут самостоятельно платить, воспользовавшись инструментом миграции аккаунта.

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Netflix отмечает, что новые участники получат собственный пароль и профиль, оплаченные пригласившим их лицом. Профили имеют некоторые ограничения — они должны быть активированы в той же стране, что и оригинальный пользователь, и могут просматривать или загружать контент только на одном устройстве одновременно, а также не могут создавать дополнительные профили или использовать профиль Kids.

Netflix заявляет, что использует информацию, такую как IP-адреса, идентификаторы устройств и действия в аккаунте, чтобы определить, принадлежит ли устройство, из которого происходит вход в аккаунт, в вашу семью Netflix.

Они не собирают данные GPS для точного определения физического расположения устройств.