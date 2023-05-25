monobank отложил выход на польский рынок, где планировал работать под названием stereo. Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.
monobank отложил запуск stereo в Польше на неопределенный срок
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«Вчера мы успешно прошли сертификацию Apple Pay для stereo и теперь полностью готовы к запуску в Польше. Но, к сожалению, из-за независимых от нас обстоятельств, выпуск продукта откладывается на неопределенный срок», — написал Гороховский.
Он отметил, что банк собрал более 230 тысяч предварительных заявок на получение карты в Польше.
«Более 230 тысяч клиентов ждут запуска stereo в Польше, и мы продолжаем работать над тем, чтобы это стало возможным», — добавил он.
Источник: Минфин
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