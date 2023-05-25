Укрпочта с 1 июня снижает тарифы на отправку в США на 8%. Также с 1 июля в силу вступления в силу закона о почтовой связи компания больше не будет принимать и доставлять бандероли. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в телеграм-канале.
Отправки в США станут дешевле. Укрпочта снижает тарифы
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Что известно
Снижение тарифов стало возможным благодаря подписанию с Почтой США соглашению PRIME.
«Именно так, к коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным трекингом», — отметил он.
Кроме того, 25 мая вступает в силу новый закон о почтовой связи.
«Согласно 1 июля такая вещь, как „бандеролька“, которую нужно было оклеивать марками, уходит в прошлое. Очень советуем нашим клиентам максимально использовать наши замечательные марки для оплаты этих пересылок до 1 июля, а после этого просто посылать посылки, которые можно удобно оформить онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении. Но сразу и оплатить», — объяснил Смелянский.
По его словам, после принятия в ближайшее время Кабмином новых почтовых правил в закон также в прошлое пойдут печати и сургуч.
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