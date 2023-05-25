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25 мая 2023, 12:20 Читати українською

СК «Экспресс Страхование» получила самые высокие оценки в рейтинге МТСБУ по ОСАГО

СК «Экспресс Страхование», входящая в семью группы компаний УкрАВТО, получила самые высокие («зеленые») оценки по ОСАГОавтогражданки») по каждому из трех ключевых показателей рейтинга МТСБУ по итогам 1 квартала 2023 г.: общей оценки деятельности, качества урегулирования убытков и уровня жалоб от потерпевших и страхователей



В январе-марте 2023 года СК «Экспресс Страхование» выплатила 6,3 млн грн страховых возмещений по договорам ОСАГО, что на 16,3% и на 28,5% превысило аналогичные показатели соответственно в 2022 г. и 2021 г.

Ежеквартально МТСБУ (Моторно-транспортное страховое бюро Украины) публикует таблицу с оценкой результатов деятельности всех страховых компаний — членов МТСБУ. На основании данных показателей клиенты могут оценить степень и возможность риска при заключении договора страхования. Также данные характеристики отлично характеризуют состояние дел в той либо другой страховой компании.

Показатели страховых компаний в рейтинге представлены не в цифровом формате, а цветовыми индикаторами. Зеленый цвет означает отлично, желтый — хорошую оценку, а красный — неудовлетворительно.

Моторно-транспортное страховое бюро Украины является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам. Также МТСБУ является регулятором деятельности страховщиков.

Осуществлять обязательное страхование ответственности владельцев наземного транспорта могут только страховые компании, члены МТСБУ, имеющие соответствующую лицензию. В настоящее время членами МТСБУ являются 34 страховых компании Украины.

О компании

ОДО «Экспресс Страхование» основано в 2008 году с участием лидера украинского автомобильного рынка — Корпорации «УкрАВТО». Компания специализируется на автомобильном страховании. Стабильно высокая скорость урегулирования событий в Компании обеспечена оптимальным взаимодействием с партнерскими СТО.

Компания входит в число наиболее капитализированных на страховом рынке и 6 лет прочно удерживает лидерские позиции в ТОП-10 рейтинга влиятельного на страховом рынке Украины журнала Insurance TOP по объему страховых премий по КАСКО.

Источник: Минфин
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