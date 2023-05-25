Курс валют на 25 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар подешевел на 1 копейку в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро потерял 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,48−37,55, евро — 40,67−40,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,24−39,63 грн/евро.

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