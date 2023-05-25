«Налог на Google»: С начала года с украинцев собрали в госбюджет более 3 миллиардов

С начала 2023 года и по состоянию на 24 мая международные компании перечислили в госбюджет почти 3,2 млрд грн налога на Google, который платят украинские пользователи платных услуг в сети интернет. Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграм-канале.

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Сколько уплатили в бюджет

В частности, только за первый квартал компаниями было уплачено 1,9 млрд грн налога.

«По результатам поданных за первый квартал 2023 упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и $27,1 млн или 1,9 млрд грн», — подчеркнул Гетманцев.

Крупнейшие суммы задекларированы за первый квартал 2023 года компаниями Google Play, Google, Etsy, Sony, Netflix, Apple, Meta, Valve Software, Amazon.

Срок уплаты налога за первый квартал 2023 года истекает 9 июня, поэтому еще ожидается поступление более 0,7 млрд грн, добавил Гетманцев.

По состоянию на 1 апреля на налоговом учете состоит 87 плательщиков, что больше на 30 человек-нерезидентов по сравнению с количеством лиц, зарегистрированных в начале апреля 2022 года.

Напомним

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Ранее Гетманцев отмечал, что такие гиганты, как Facebook, Viber и другие, не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.

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