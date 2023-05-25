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25 мая 2023, 10:01 Читати українською

АРМА планирует в текущем году перечислить в бюджет 1,4 миллиарда. Откуда возьмут деньги

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) прогнозирует, что по итогам 2023 года в государственный бюджет будет перечислено 1,4 млрд грн. Об этом рассказал и. о. главы Агентства Дмитрий Жоравович, сообщает Укринформ.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) прогнозирует, что по итогам 2023 года в государственный бюджет будет перечислено 1,4 млрд грн.
Фото: zn.ua

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Откуда поступят средства

«Мы находим управляющих и заключаем договоры управления, при этом речь идет и об отраслеобразующих предприятиях и компаниях национального масштаба. В случае успешного использования арестованных активов в своей хозяйственной деятельности избранные управляющие платят значительные суммы поступлений в государственный бюджет», — сказал Жоравович.

По его словам, согласно предоставленным управляющими программам, совокупные прогнозируемые доходы бюджета составляют 117 млн грн в месяц.

«Соответственно, в годовом измерении имеем ожидаемый доход на уровне 1,4 млрд грн», — добавил глава АРМА.

Он уточнил, что такую сумму удастся перечислить при стабильности арестов активов, благоприятной ситуации на рынке и при отсутствии дополнительных рисков и негативных факторов.

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Источник: Минфин
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