Глава JPMorgan предупредил о новом финансовом кризисе из-за недвижимости

Побочный эффект

«Всегда есть обратная сторона. В данном случае побочным эффектом, вероятно, станет недвижимость. Это будут определенные места, определенные офисные объекты, определенные кредиты на строительство. Это могут быть очень конкретные случаи», — сказал Даймон.

Согласно информации агентства, последние несколько лет в американских банках наблюдались минимальные уровни невозврата кредитов. Это происходило на фоне низких процентных ставок и дополнительных пандемийных стимулов.

Но сейчас картина меняется. Инфляция высокая, а ФРС США намерена дальше ужесточать свою монетарную политику через повышение ставки. Коммерческая недвижимость в отдельных регионах может пострадать, так как предпочтение отдается работе на дому и отказу от возвращения в офис, сообщает CNBC.

Даймон также добавил, что невыплаты по кредитным картам могут достигнуть 6−7% в случае скачка безработицы. Хотя, даже если так и будет, это все равно меньше, чем наблюдалось в кризисном 2008 году, когда невыплаты достигали 10%. Далее он упоминает, что региональным банкам надо быть готовыми к тому, что процентные ставки могут вырасти сильнее, чем ожидает большая часть игроков на рынке.

«Я думаю, что все должны быть готовы к тому, что ставки будут расти и дальше, вплоть до 6−7%», — добавил глава JPMorgan. Ставка ФРС