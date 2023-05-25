Банкротство ряда региональных банков в марте текущего года стало не последним кризисом на рынке. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что следующим потрясением для американской банковской системы могут стать кредиты на коммерческую недвижимость, пишет CNBC.
Глава JPMorgan предупредил о новом финансовом кризисе из-за недвижимости
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Побочный эффект
«Всегда есть обратная сторона. В данном случае побочным эффектом, вероятно, станет недвижимость. Это будут определенные места, определенные офисные объекты, определенные кредиты на строительство. Это могут быть очень конкретные случаи», — сказал Даймон.
Согласно информации агентства, последние несколько лет в американских банках наблюдались минимальные уровни невозврата кредитов. Это происходило на фоне низких процентных ставок и дополнительных пандемийных стимулов.
Но сейчас картина меняется. Инфляция высокая, а ФРС США намерена дальше ужесточать свою монетарную политику через повышение ставки. Коммерческая недвижимость в отдельных регионах может пострадать, так как предпочтение отдается работе на дому и отказу от возвращения в офис, сообщает CNBC.
Даймон также добавил, что невыплаты по кредитным картам могут достигнуть 6−7% в случае скачка безработицы. Хотя, даже если так и будет, это все равно меньше, чем наблюдалось в кризисном 2008 году, когда невыплаты достигали 10%. Далее он упоминает, что региональным банкам надо быть готовыми к тому, что процентные ставки могут вырасти сильнее, чем ожидает большая часть игроков на рынке.
«Я думаю, что все должны быть готовы к тому, что ставки будут расти и дальше, вплоть до 6−7%», — добавил глава JPMorgan.
Ставка ФРС
В мае ФРС США подняла ставку на 25 б.п. — до 5−5,25% годовых, что стало десятым повышением ставки в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Всего с марта 2022 года ставка выросла на 500 б.п. До этого на протяжении двух лет она находилась на околонулевом уровне.
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