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24 мая 2023, 18:14 Читати українською

Будут ли расти ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ

Нацбанк ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии ЭП.

Нацбанк ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года.
Фото: flickr.com

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Ставки по депозитам

«Снижение учетной ставки не будет препятствовать увеличению срочных депозитов в структуре вкладов населения. Мы ожидаем, что на динамике ставок банков и дальше будут сказываться предыдущие шаги НБУ», — отметил Пышный.

Он объяснил, что даже несмотря на прогнозируемое снижение учетной ставки, монетарные условия в Украине будут оставаться достаточно жесткими. Да и сама прогнозируемая учетная ставка еще долго будет выше, чем текущий уровень ставок банков по депозитам.

Пышный также отметил, что на решение банков повышать ставки уже влияют такие меры НБУ, как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые банки могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними НБУ будет продолжаться, по меньшей мере, до апреля 2024 года.

Читайте: 4 крупных банка повысили доходность депозитов в гривне

«Да, средневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц свыше 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года (больше, на 0.5 п.п., в марте). За срочными вкладами до 92 дней в апреле произошло снижение средневзвешенной ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Также следует отметить снижение ставок по депозитам по требованию с 4.1% в декабре до 3.1% в апреле», — отмечает глава НБУ.

В Нацбанке констатируют, что многолетний тренд по снижению доли срочных средств во вкладах населения удалось развернуть, и эта тенденция продолжалась и в апреле. Более того, сейчас средства перетекают в более срочные депозиты.

«В конце хочу отметить, что будущие решения по монетарной политике будут согласовываться с нашими ключевыми целями. Это — снижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. НБУ перейдет к смягчению политики только при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений для граждан и улучшения структуры средств в банковской системе», — добавил Пышный.

Читайте: Больше депозитов, меньше кредитов: украинцы не спешат снимать деньги со счетов

Накануне некоторые крупные банки сообщили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки НБУ как своеобразный месседж для рынка, из-за чего они пересматривают свои решения о росте ставок по депозитам.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+39
lohsuper
lohsuper
24 мая 2023, 18:57
#
Сразу видна нехватка ликвидности, бедолаги повсюду рекламу по привлечению депо, а народ не несет свои кровные.
+
0
Abramon
Abramon
24 мая 2023, 19:15
#
Десь рік тому були новини, що висока ліквідність банківської системи, банкам не потрібні депозити, а тепер йде залучення коштів. Кредити не видаються куди ж банки поділи цю ліквідність менш ніж за рік?
+
0
lohsuper
lohsuper
24 мая 2023, 21:48
#
В карман Зилинскага https://minfin.com.ua/2023/04/12/103974718/ тот кто может просто по надуманому предлогу так воровать
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