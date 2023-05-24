Будут ли расти ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ

Нацбанк ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии ЭП.

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Ставки по депозитам

«Снижение учетной ставки не будет препятствовать увеличению срочных депозитов в структуре вкладов населения. Мы ожидаем, что на динамике ставок банков и дальше будут сказываться предыдущие шаги НБУ», — отметил Пышный.

Он объяснил, что даже несмотря на прогнозируемое снижение учетной ставки, монетарные условия в Украине будут оставаться достаточно жесткими. Да и сама прогнозируемая учетная ставка еще долго будет выше, чем текущий уровень ставок банков по депозитам.

Пышный также отметил, что на решение банков повышать ставки уже влияют такие меры НБУ, как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые банки могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними НБУ будет продолжаться, по меньшей мере, до апреля 2024 года.

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«Да, средневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц свыше 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года (больше, на 0.5 п.п., в марте). За срочными вкладами до 92 дней в апреле произошло снижение средневзвешенной ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Также следует отметить снижение ставок по депозитам по требованию с 4.1% в декабре до 3.1% в апреле», — отмечает глава НБУ.

В Нацбанке констатируют, что многолетний тренд по снижению доли срочных средств во вкладах населения удалось развернуть, и эта тенденция продолжалась и в апреле. Более того, сейчас средства перетекают в более срочные депозиты.

«В конце хочу отметить, что будущие решения по монетарной политике будут согласовываться с нашими ключевыми целями. Это — снижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. НБУ перейдет к смягчению политики только при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений для граждан и улучшения структуры средств в банковской системе», — добавил Пышный.

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Накануне некоторые крупные банки сообщили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки НБУ как своеобразный месседж для рынка, из-за чего они пересматривают свои решения о росте ставок по депозитам.

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