Украина получит от международных доноров 17 миллионов евро на жилищное кредитование для ВПЛ

В 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро . Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Кредиты на жилье

За этот период более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн гривен. Эту грантовую программу реализует Госмолодежь за счет финансирования Правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.

По словам Верещук, в 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро.

«Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем. Благодарю всех причастных, что помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В свою очередь будем способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров. Это станет мощной площадкой для интеграции ВПЛ в новые общины!», — подчеркнула вице-премьер-министр.

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