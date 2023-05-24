В 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Украина получит от международных доноров 17 миллионов евро на жилищное кредитование для ВПЛ
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кредиты на жилье
За этот период более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн гривен. Эту грантовую программу реализует Госмолодежь за счет финансирования Правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.
По словам Верещук, в 2023 году на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро.
«Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем. Благодарю всех причастных, что помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В свою очередь будем способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров. Это станет мощной площадкой для интеграции ВПЛ в новые общины!», — подчеркнула вице-премьер-министр.
Читайте: Спрос на ипотеку падает: Банки в марте выдали кредитов на 38,8 миллиона
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии