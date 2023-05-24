Бернар Арно потерял за день $11 млрд после обвала акций LVMH

Французский миллиардер Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял $11,2 млн из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши, которыми занимается его компания LVMH, пишет Bloomberg .

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Потери Арно

Основатель Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) в течение большей части 2023 года видел, как его богатство стремительно увеличивалось, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли.

Во вторник, 23 мая, часть этих достижений была потеряна. Акции LVMH упали на 5% в Париже на фоне более широкого падения.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже с учетом этого состояние французского миллиардера по-прежнему составляет $191,6 млрд. В этом году он заработал $29,5 млрд.

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Разрыв между состоянием Арно и Илона Маска, второго богатейшего человека в мире, сократился до $11,4 млрд.

Падение во вторник произошло после продолжительного роста стоимости акций LVMH, которая за год выросла на 23%.

Предыстория

Как писал «Минфин», по итогам торговой сессии 23 мая акции французского дома моды Hermes International на торгах в Париже упали на 6,54%, до 1890 евро .

Капитализация крупнейших производителей предметов роскоши упала на $30 млрд за один день из-за опасений сокращения спроса.