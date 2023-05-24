Бернар Арно потерял за день $11 млрд после обвала акций LVMH

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 мая 2023, 15:15 Читати українською

Бернар Арно потерял за день $11 млрд после обвала акций LVMH

Французский миллиардер Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял $11,2 млн из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши, которыми занимается его компания LVMH, пишет Bloomberg .

Французский миллиардер Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял $11,2 млн из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши, которыми занимается его компания LVMH, пишет Bloomberg .►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПотери АрноОснователь Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) в течение большей части 2023 года видел, как его богатство стремительно увеличивалось, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли.
Фото: bloomberg

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потери Арно

Основатель Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) в течение большей части 2023 года видел, как его богатство стремительно увеличивалось, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли.

Во вторник, 23 мая, часть этих достижений была потеряна. Акции LVMH упали на 5% в Париже на фоне более широкого падения.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже с учетом этого состояние французского миллиардера по-прежнему составляет $191,6 млрд. В этом году он заработал $29,5 млрд.

Читайте: Состояние главы LVMH Арно за день прыгнуло на $12 миллиардов, оставив Маска еще больше позади

Разрыв между состоянием Арно и Илона Маска, второго богатейшего человека в мире, сократился до $11,4 млрд.

Падение во вторник произошло после продолжительного роста стоимости акций LVMH, которая за год выросла на 23%.

Предыстория

Как писал «Минфин», по итогам торговой сессии 23 мая акции французского дома моды Hermes International на торгах в Париже упали на 6,54%, до 1890 евро .

Капитализация крупнейших производителей предметов роскоши упала на $30 млрд за один день из-за опасений сокращения спроса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
djjack
djjack
24 мая 2023, 16:18
#
Жаль этого добряка :(
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами