Украинцы, живущие или работающие за границей, в скором времени будут иметь еще один удобный и надежный способ мгновенно отправлять деньги своим близким домой. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
Приватбанк и ZEN.COM запускают быстрый сервис денежных переводов
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Быстрый перевод
Новым партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney стал европейский финансовый сервис ZEN.COM, позволяющий украинцам получать переводы из-за границы по доступным тарифам.
«Благодаря инновационным решениям и партнерству с ведущими операторами европейского рынка, мы предоставляем украинцам высокотехнологичный сервис и отличную и безопасную альтернативу неформальным каналам перевода денег», — отметил Мусиенко.
Как сделать перевод
Сделать денежный перевод в Украину можно непосредственно в мобильном приложении компании, при этом для находящихся за рубежом украинцев действуют особые условия пользования сервисом.
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