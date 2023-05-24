Binance сообщила об отключении 21 торговой пары

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила, что 26 мая будет отключена 21 торговая пара. Об этом говорится на сайте биржи.

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Отключение начнется 26 мая в 03:00 по UTC и затронет 6 торговых пар. В 05:00 будут отключены еще 8 торговых пар, а в 06:00 прекратят работать остальные 7 торговых пар.

Какие пары отключат

Будет прекращена торговля следующими парами:

APT/BRL

AMP/BTC

BEL/ETH

FIS/BRL

GAL/ETH

GMT/BRL

APE/AUD

AVAX/AUD

AXS/AUD

DOT/AUD

FTM/AUD

LINK/AUD

SAND/AUD

SHIB/AUD

GMT/GBP

JASMY/BTC

KP3R/BNB

REI/BNB

SANTOS/BRL

STMX/BTC

XTZ/BNB.

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Представители биржи подчеркивают, что вместе с отключением торговых пар будут отключены и торговые боты по этим парам.

Поэтому пользователям, пользующимся торговыми ботами, следует заранее закрыть сделки и отключить ботов во избежание возможной потери средств.

Напомним

В апреле с площадки Binance были убраны токены QLC, NEBL и AUTO, так как данные активы не прошли проверку на соответствие требованиям биржи.

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