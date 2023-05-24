Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила, что 26 мая будет отключена 21 торговая пара. Об этом говорится на сайте биржи.
Binance сообщила об отключении 21 торговой пары
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Отключение начнется 26 мая в 03:00 по UTC и затронет 6 торговых пар. В 05:00 будут отключены еще 8 торговых пар, а в 06:00 прекратят работать остальные 7 торговых пар.
Какие пары отключат
Будет прекращена торговля следующими парами:
- APT/BRL
- AMP/BTC
- BEL/ETH
- FIS/BRL
- GAL/ETH
- GMT/BRL
- APE/AUD
- AVAX/AUD
- AXS/AUD
- DOT/AUD
- FTM/AUD
- LINK/AUD
- SAND/AUD
- SHIB/AUD
- GMT/GBP
- JASMY/BTC
- KP3R/BNB
- REI/BNB
- SANTOS/BRL
- STMX/BTC
- XTZ/BNB.
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Представители биржи подчеркивают, что вместе с отключением торговых пар будут отключены и торговые боты по этим парам.
Поэтому пользователям, пользующимся торговыми ботами, следует заранее закрыть сделки и отключить ботов во избежание возможной потери средств.
Напомним
В апреле с площадки Binance были убраны токены QLC, NEBL и AUTO, так как данные активы не прошли проверку на соответствие требованиям биржи.
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