Стоит ли покупать криптовалюту. Советы НБУ (видео)

Криптовалюта является рискованным инструментом для вложения денег, украинцам советуют сосредоточиться на других инструментах инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в эфире канала «Мы Украина», пишет ZN.

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Что говорят в НБУ

Рожкова напомнила об официальной позиции НБУ, не считающего криптовалюту платежным средством, «и это то, что следует помнить гражданам».

«Кстати, в мире отношение к криптовалюте не однозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски», — сказала она.

«Это не средство платежа, это не деньги, это другой активы, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют», — подчеркнула первый замглавы НБУ.

По ее словам, универсальный рецепт — это диверсифицировать свои сбережения.

«Он работает во все времена абсолютно, и сейчас он также работает, поскольку экономика понемногу восстанавливается, люди также перенастраиваются, и хотят принимать решения, уже базируясь на каких-то экономических расчетах», — сказала она.

Она напомнила о мерах НБУ по стимулированию банков, позволивших повышать ставки по депозитам, а Минфин поднял ставки по государственным облигациям.

«Поэтому уже есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно — в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривен в месяц, и разместить на депозит», — заявила Рожкова.

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