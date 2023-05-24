Больше депозитов, меньше кредитов: украинцы не спешат снимать деньги со счетов

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На май 2023 года общий объем депозитов бизнеса и граждан составляет почти 2 трлн грн. Это на 33% больше, чем год назад, и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021 года.

Сумма депозитов компаний и предприятий составляет 1,03 трлн. Это на 44% больше, чем на начало мая 2022 года, и почти в 1,6 раза больше, чем на 1 мая 2021 года.

Депозиты корпоративного сектора в иностранной валюте увеличились на 10% к апрелю 2021 года. При этом по-прежнему бизнес больше доверяет национальной валюте: доля гривневых вкладов составляет 67%.

Выросли и объемы депозитов украинцев. На начало мая текущего года общая сумма вкладов граждан в банках составила 942 млрд грн. Это на 36% больше, чем по состоянию на май 2021 года.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году объем депозитов граждан в иностранной валюте вырос на 9%, а к 2021-му немного уменьшился — на 3%. При этом доля вкладов в национальной валюте тоже сократилась. Пока она составляет 63%, тогда как по состоянию на май 2022-го доля гривневых депозитов составляла 67%, а в этот же период 2021-го — 61%.

Кредиты

После всплеска количества кредитов в прошлом году (1 048 млрд грн), общий объем ссуд сократился на 8%. Однако это всего на 1% меньше, чем в соответствующий период 2021 года.

Большинство кредитов приходится на бизнес — 736 млрд грн. Корпоративный сектор предпочитает ссуды в национальной валюте: их доля составляет 68% от общего объема. Для сравнения, к началу полномасштабной войны в 2021 году этот показатель был на уровне 59%.

Сумма кредитов граждан по сравнению с прошлым годом сократилась существенно — на 17%. Сейчас украинцы ссудили у банков 205 млрд грн. Это даже меньше, чем было в мае 2021 года. Украинцы преимущественно берут гривневые займы — их доля составляет 94%.

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