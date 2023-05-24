Управление по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) собирается с июня 2023 года официально разрешить розничным инвесторам торговлю криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg.
Гонконг разрешит розничным инвесторам торговать криптовалютами — Bloomberg
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Торговля криптой
Соответствующие положения зафиксированы в новом своде правил. Благодаря развитию криптовалютной отрасли власти Гонконга собираются вернуть региону статус финансового и криптовалютного центра Азии.
SFC разрешит розничным инвесторам торговать биткоином и эфиром при соблюдении мер безопасности.
Для розничной торговли у криптовалют не должно быть «плохих инцидентов» в течение 12 месяцев.
Кроме того, криптовалюты должны быть включены как минимум в два индекса (речь идет об индексах и фондах компаний вроде Galaxy и CoinShares).
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Что запретили
При этом регулятор запретил розничную торговлю стейблкоинами. Также запрещены сервисы криптовалютного кредитования и «доходное майнерство».
Запрещена реклама криптовалют и проприетарный трейдинг. Криптовалютные платформы должны использовать сторонние кастодиальные сервисы для хранения активов.
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