Гонконг разрешит розничным инвесторам торговать криптовалютами — Bloomberg

Управление по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) собирается с июня 2023 года официально разрешить розничным инвесторам торговлю криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg.

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Торговля криптой

Соответствующие положения зафиксированы в новом своде правил. Благодаря развитию криптовалютной отрасли власти Гонконга собираются вернуть региону статус финансового и криптовалютного центра Азии.

SFC разрешит розничным инвесторам торговать биткоином и эфиром при соблюдении мер безопасности.

Для розничной торговли у криптовалют не должно быть «плохих инцидентов» в течение 12 месяцев.

Кроме того, криптовалюты должны быть включены как минимум в два индекса (речь идет об индексах и фондах компаний вроде Galaxy и CoinShares).

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Что запретили

При этом регулятор запретил розничную торговлю стейблкоинами. Также запрещены сервисы криптовалютного кредитования и «доходное майнерство».

Запрещена реклама криптовалют и проприетарный трейдинг. Криптовалютные платформы должны использовать сторонние кастодиальные сервисы для хранения активов.

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