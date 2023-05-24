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24 мая 2023, 8:53 Читати українською

Кабмин выделил 588 миллионов на 26 проектов восстановления

Кабинет министров 23 мая принял решение выделить 588 миллионов гривен 7 областям на реализацию проектов восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров 23 мая принял решение выделить 588 миллионов гривен 7 областям на реализацию проектов восстановления.
Фото: kmu.gov.ua

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Кто получит средства

Средства были выделены бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей.

Они будут использованы на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с ЕИБ чрезвычайной программы.

Выбранные проекты направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАП, общественных и культурных центров.

Читайте: Фонд ликвидации последствий агрессии уже собрал 61,7 миллиарда гривен

Напомним

В государственном бюджете на ликвидацию последствий вооруженной агрессии 61,7 млрд грн, из них 25,8 млрд грн принудительно изъяты у государства-агрессора.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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