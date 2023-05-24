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24 мая 2023, 8:34 Читати українською

Реестр нанесенного россией ущерба планируют запустить в августе

Реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией россии, планируют запустить с августа текущего года. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией россии, планируют запустить с августа текущего года.
Фото: rbc.ua

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Что известно

«Пока мы перешли от политических деклараций к юридически обязывающим документам. И собственно договор, который был подписан в Рейкьявике, — это документ, возлагающий определенные обязанности на стран-участниц такого договора. К договору присоединились 41 страна, еще три страны находятся на стадии согласования такого присоединения и ЕС. Шесть стран, членов Совета Европы, не подписали этот договор», — сообщила Мудрая.

По словам Мудрой, на сегодняшний день продолжается процедура создания органов управления подписанного договора.

«Это международная организация, в которой будет работать секретариат, собственно, это рабочий орган, который будет заниматься сбором информации относительно доказательств нанесенного ущерба. Будет правление в этой организации, которое будет верифицировать собранные доказательства и включать, собственно, заявки и претензии к самому Реестру.Так будет высший орган — конференция участников сторон, которая будет состоять из всех участников, присоединившихся к настоящему договору, — это 44 страны будет и ЕС, которая, собственно, будет назначать исполнительного директора и принимать правила и процедуры работы этого реестра. Планируем, чтобы реестр заработал по полной, начиная с августа. К этому времени мы согласуем все необходимые шаги по созданию органов управления и финансирования этой организации», — пояснила замминистра.

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Она рассказала, что шесть стран, не подписавших договор о создании Реестра, — «это так называемые друзья российской федерации — Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция».

«Однако хочу сказать, что три из этих шести стран собственно поддержали в ноябре прошлого года Резолюцию о репарациях, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН, а именно — Босния и Герцеговина, Турция и Венгрия — они проголосовали за резолюцию. Поэтому мы ожидаем, что после дополнительных переговоров с этими странами они все-таки присоединятся к Реестру», — сказала Мудрая.

Замминистра напомнила, что участие в реестре открыто.

«После подписания договора в течение неопределенного времени, любые другие страны, которые поддерживали Резолюцию, могут присоединиться к этому Реестру. И мы будем работать с этими странами. Ведь я напомню, это 94 страны, которые поддержали в ноябре эту Резолюцию», — добавила Мудрая.

Она также отметила, что Реестр ущерба от агрессии рф не будет присуждать компенсации, а собирать доказательную базу: «Реестр будет собирать информацию и будет включать, собственно, в базу данных всех лиц, которые заявятся, и доказательную базу. Следующий шаг, второй этап, — это создание компенсационной комиссии, которая будет иметь мандат, будет иметь компетенцию рассматривать всю информацию, заявленную в Реестр, присуждать суммы и, соответственно, будет компенсационный фонд, который будет источником выплаты решений этой компенсационной комиссии».

Мудрая отметила, что эти решения будут приниматься совместно с международным сообществом, а не исключительно Украиной, «хотя Украина там будет играть достаточно большую роль».

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Источник: Минфин
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