23 мая на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин разместил военных облигаций на 10,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минфин разместил на аукционе ОВГЗ на 10,8 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
23 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации и валютные облигации:
- 452 млн грн облигаций под 18,5% на 1 год;
- 1,634 млрд грн ценных бумаг под 19,5% на полтора года;
- 1,086 млрд грн ОВГЗ под 19,75% на 2,7 года;
- $208 млн под 4,8% на 9 месяцев.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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