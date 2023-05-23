Минфин разместил на аукционе ОВГЗ на 10,8 миллиарда

23 мая на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин разместил военных облигаций на 10,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Что предлагали инвесторам

23 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации и валютные облигации:

452 млн грн облигаций под 18,5% на 1 год;

1,634 млрд грн ценных бумаг под 19,5% на полтора года;

1,086 млрд грн ОВГЗ под 19,75% на 2,7 года;

$208 млн под 4,8% на 9 месяцев.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.