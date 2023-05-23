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23 мая 2023, 16:58 Читати українською

Курс венгерского форинта рухнул. Причина — заявление Орбана по Украине

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран. Падение стоимости форинта произошло после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности Украины победить Россию, сообщает Bloomberg.

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран.
Фото: depositphotos

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Падение форинта

Из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, которая окажет негативное влияние на местную экономику, добавляют в агентстве.

Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка впервые с начала года уменьшить на 1 п.п. до 17% учетной ставки.

«Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к отрицательным новостям, связанным как с внутренними, так и внешними факторами», — прокомментировал агентству Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% к евро с начала года.

Что сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана убежден, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала россия. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Отвечая на вопрос, венгерский премьер сказал, что Венгрия не принадлежит к «мейнстримному европейскому подходу» в контексте российско-украинской войны.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+64
yarg
yarg
23 мая 2023, 17:24
#
Орбан доиграется — вылетит Венгрия с ЕС
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 мая 2023, 17:43
#
Орбан хорошо зарабатівает, ему Венгрия до жальгериса
+
0
mantis05
mantis05
23 мая 2023, 17:46
#
Глава НАТО: надо пересмотреть саму организацию и её состав.
Глава Е К: надо пересмотреть роль стран в голосовании и бюджетировании в ЕС.
А шо такое? Венгрия очень клялась и обещала в пенсионную систему, как и реформу против коррупции. И что-то воз и ныне там. Попахивает исключением Венгрии из ЕС, или из правил голосования. А вот то что 6 стран с самым большим количеством голосов в ЕП уже подтвердили что будут блокировать своими голосами любое выделение средств Венгрии из общего бюджета, это уже факт.
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