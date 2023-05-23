Курс венгерского форинта рухнул. Причина — заявление Орбана по Украине

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран. Падение стоимости форинта произошло после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности Украины победить Россию, сообщает Bloomberg.

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Падение форинта

Из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, которая окажет негативное влияние на местную экономику, добавляют в агентстве.

Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка впервые с начала года уменьшить на 1 п.п. до 17% учетной ставки.

«Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к отрицательным новостям, связанным как с внутренними, так и внешними факторами», — прокомментировал агентству Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% к евро с начала года.

Что сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана убежден, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала россия. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Отвечая на вопрос, венгерский премьер сказал, что Венгрия не принадлежит к «мейнстримному европейскому подходу» в контексте российско-украинской войны.

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