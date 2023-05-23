Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран. Падение стоимости форинта произошло после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности Украины победить Россию, сообщает Bloomberg.
Курс венгерского форинта рухнул. Причина — заявление Орбана по Украине
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Падение форинта
Из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, которая окажет негативное влияние на местную экономику, добавляют в агентстве.
Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка впервые с начала года уменьшить на 1 п.п. до 17% учетной ставки.
«Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к отрицательным новостям, связанным как с внутренними, так и внешними факторами», — прокомментировал агентству Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.
Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% к евро с начала года.
Что сказал Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана убежден, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала россия. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
Отвечая на вопрос, венгерский премьер сказал, что Венгрия не принадлежит к «мейнстримному европейскому подходу» в контексте российско-украинской войны.
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Комментарии - 3
Глава Е К: надо пересмотреть роль стран в голосовании и бюджетировании в ЕС.
А шо такое? Венгрия очень клялась и обещала в пенсионную систему, как и реформу против коррупции. И что-то воз и ныне там. Попахивает исключением Венгрии из ЕС, или из правил голосования. А вот то что 6 стран с самым большим количеством голосов в ЕП уже подтвердили что будут блокировать своими голосами любое выделение средств Венгрии из общего бюджета, это уже факт.