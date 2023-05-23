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23 мая 2023, 19:40 Читати українською

Глава НБУ рассказал о перспективах отмены валютных ограничений

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал о перспективах отмены валютных ограничений. Сейчас регулятор сосредоточен на создании предпосылок, чтобы постепенно возвращаться к рыночным устоям курсообразования, сказал Пышный в эфире телеканала «Рада».

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал о перспективах отмены валютных ограничений.
Фото: flickr.com

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Рыночный курс

«Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию необходимых предпосылок», — подчеркнул глава НБУ.

Возвращению к рыночному курсу в настоящее время способствует снижение инфляции и рост привлекательности гривневых сбережений.

«Инфляция в апреле замедлилась ниже 18%. Банки предлагают практически такую же ставку по депозитам. Это позволяет чувствовать уверенность, что ваши сбережения не обесцениваются, и вам не нужно в момент, когда НБУ снимет административные ограничения, вытягивать свою гривну и бежать на наличный. валютный рынок для того, чтобы ее конвертировать. Зачем? Она ведь работает», — объяснил Пышный.

Он также отметил стабильную ситуацию на валютном рынке.

«В августе 2022 года разница между официальным обменным курсом и наличным была почти 25%. Какая сейчас? 2%. Мы убрали с рынка схемы, которые генерировали „темный спрос“. В частности, мы привели в соответствие условия функционирования игорного бизнеса, который формировал абсолютно непроизводительный спрос на валюту», — отметил глава НБУ.

Читайте: Нацбанк изменил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ

Пышный добавил, что НБУ будет в первую очередь пересматривать те ограничения, смягчение которых позволит обеспечить приток капитала в страну. Максимальный режим содействия будут иметь новые кредиты и инвестиции.

Напомним

Нацбанк отказался от гибкого валютного курса для контроля инфляции. Фиксация официального обменного курса и введение жестких админограничений с начала полномасштабного вторжения позволили избежать утечки капитала, взять инфляцию под контроль и обеспечить ресурсами потребности Украины, связанные с обороной.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+40
bonv
bonv
23 мая 2023, 20:03
#
Про який приплив капіталу ти глаголиш???
Знову ні про що…
+
+15
bonv
bonv
23 мая 2023, 20:03
#
Слуги типу народу! Депутат Киїської обласної ради від фракції «Слуга народу» Владислав Трубіцин зник. Він не з’явився на судове засідання по своїй справі та пропустив сесію Київради, його колеги також не знають де він. Про це повідомив журналіст Сергій Грішин. «Владислав Трубіцин, депутат Київради від фракції „Слуга народу“, якого в лютому 2022 року НАБУ взяло на хабарі - зник. 17.05. Він не зʼявився на суд без попередження і відключив телефон. 18.05. Пропустив сесію Київради (а він голова комісії). 19.05. Не привітав виборців з днем вишиванки. Тупо зник», пише Грішин. За отриманої журналістом інформацією, Трубіцин виїхав за кордон. «Джерела (зацікавлені) говорять, що він закордоном. Близькому колу нібито пояснив, що поїхав робити операцію зі стентування (ахахахахахахах). І начебто виїхав по листу від однієї спецслужби (я не можу це підтвердити)», — зазначив Сергій Грішин. Грішин наголошує на тому, що колеги Владислава Трубіцина також не знають про його місцезнаходження. «Питав у Мар’яну Безуглу, бо у них минулого літа були ділові стосунки. Вона не знає. Можливо керівник фракції Слуга народу Андрій Вітренко зможе пояснити, де дівся депутат, який вийшов з СІЗО під заставу у 14,88 млн грн?Можливо щось відомо співзасновнику БФ „Рідна Оболонь“ (другий співзасновник Трубіцин), голові Оболонської РДА Кирило Фесику? Цікава також думка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чи будете подавати клопотання про зміну запобіжного заходу?», — питає Грішин.
+
+15
bonv
bonv
23 мая 2023, 20:04
#
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції «Слуга народу», голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Дорвалися до влади нищеброди і непрофани…
+
0
Саша Ник
Саша Ник
23 мая 2023, 21:42
#
Так он давно в Монако) Или вы думаете, выезд закрыт для всех? Ошибаетесь. И ограничения валютные, не для всех. Как говорится, своим всё, остальным — закон.
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