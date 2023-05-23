Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал о перспективах отмены валютных ограничений. Сейчас регулятор сосредоточен на создании предпосылок, чтобы постепенно возвращаться к рыночным устоям курсообразования, сказал Пышный в эфире телеканала «Рада».
Глава НБУ рассказал о перспективах отмены валютных ограничений
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Рыночный курс
«Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию необходимых предпосылок», — подчеркнул глава НБУ.
Возвращению к рыночному курсу в настоящее время способствует снижение инфляции и рост привлекательности гривневых сбережений.
«Инфляция в апреле замедлилась ниже 18%. Банки предлагают практически такую же ставку по депозитам. Это позволяет чувствовать уверенность, что ваши сбережения не обесцениваются, и вам не нужно в момент, когда НБУ снимет административные ограничения, вытягивать свою гривну и бежать на наличный. валютный рынок для того, чтобы ее конвертировать. Зачем? Она ведь работает», — объяснил Пышный.
Он также отметил стабильную ситуацию на валютном рынке.
«В августе 2022 года разница между официальным обменным курсом и наличным была почти 25%. Какая сейчас? 2%. Мы убрали с рынка схемы, которые генерировали „темный спрос“. В частности, мы привели в соответствие условия функционирования игорного бизнеса, который формировал абсолютно непроизводительный спрос на валюту», — отметил глава НБУ.
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Пышный добавил, что НБУ будет в первую очередь пересматривать те ограничения, смягчение которых позволит обеспечить приток капитала в страну. Максимальный режим содействия будут иметь новые кредиты и инвестиции.
Напомним
Нацбанк отказался от гибкого валютного курса для контроля инфляции. Фиксация официального обменного курса и введение жестких админограничений с начала полномасштабного вторжения позволили избежать утечки капитала, взять инфляцию под контроль и обеспечить ресурсами потребности Украины, связанные с обороной.
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Комментарии - 4
Знову ні про що…
Дорвалися до влади нищеброди і непрофани…