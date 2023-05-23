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23 мая 2023, 18:11 Читати українською

Глава MicroStrategy заявил, что регулирование пойдет на пользу BTC

По словам директора MicroStrategy Майкла Сэйлора, внесение корректив в сферу криптовалют со стороны регуляторов и процесс халвинга биткоина отсеет его конкурентов, пишет Business Insider.

По словам директора MicroStrategy Майкла Сэйлора, внесение корректив в сферу криптовалют со стороны регуляторов и процесс халвинга биткоина отсеет его конкурентов, пишет Business Insider.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПрогноз MicroStrategyСэйлор видит в нынешнем ралли BTC начало нового «бычьего» цикла.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогноз MicroStrategy

Сэйлор видит в нынешнем ралли BTC начало нового «бычьего» цикла.

Соучредитель компании-разработчика программного обеспечения считает, что халвинг — то есть сокращение числа биткоинов вдвое, более широкое внедрение этого криптоактива и регулятивное вмешательство в эту отрасль положительно повлияют на BTC.

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При этом он указал на возросший интерес инвесторов и разработчиков, переходящий к биткоину с других токенов, так как его конкуренты сами собой отпадают после более настойчивого регулирования отрасли, особенно после того, как глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что «все, кроме биткоина», подпадает под действие законов о ценных бумагах.

Читайте: ЕС одобрил первые в мире криптовалютные правила

«Крипто-токены и крипто-ценные бумаги будут регулироваться, и возможно даже, перестанут существовать. Биткоин — это единственный товар, который SEC не собирается регулировать. Биткоин — самая безопасная сеть и самый безопасный актив».

Не удивительно, что скоро начнется постоянный отток капитала из остальной части криптопространства в биткоин, как заявил Сэйлор.

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Источник: Минфин
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