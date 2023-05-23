Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для 22 компаний-операторов систем распределения (ОСР, «облэнерго»). Соответствующее решение было принято 23 мая, сообщает ExPro.
Нацкомиссия повысила тарифы для облэнерго на 25-50%
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Повышение тарифов
Предполагается поэтапное повышение тарифов на распределение на июнь и июль-декабрь 2023 года. В результате они вырастут в среднем на 25−50%.
Для облэнерго, расположенных на прифронтовой территории, продлен действующий тариф до конца июня и установлены новые тарифы на второе полугодие 2023 года. Это касается таких компаний как «ДТЭК Донецкие электросети», «Запорожьеоблэнерго», «ДТЭК Высоковольтные сети», «Луганское энергетическое объединение», ГП «Региональные электрические сети».
Отдельно рассматривался вопрос установления тарифов для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy («Житомироблэнерго», ЧАО «Кировоградоблэнерго», ЧАО «Ровнооблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и АО «Херсоноблэнерго». Для них предлагается продлить действующий тариф до конца июня 2023 г.
«В то же время вопрос применения санкций требует тщательной проработки, поскольку остановка деятельности операторов систем распределения электроэнергии может привести к отключению объектов потребителей от электроснабжения в Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Херсонской и Черновицкой областях, в том числе предприятий критической инфраструктуры, военных объектов
Объяснение Нацкомиссии
В НКРЭКУ объясняют повышение тарифов на электричество для населения необходимостью ремонта энергосистемы после обстрелов.
Комментарии - 14
А может самопровозглашенные эксперты и аналитики теперь расскажут что и как подорожает, учитывая часть энергоносителя в стоимости товаров и услуг. Очень интерсно послушать.
Когда в 2015 году, ДТЭК освободили от уплаты НДС на импорт угля с рф, то это называлось — … створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків… підприємств енергетичної галузі
Я всего лишь написал, что в данной ситуации считаю подорожанием электроэнергии на 8% более чем мягким шагом, учитывая хотя бы то что бензин подорожал на 100%., аналогично думаю подорожали материалы.
Хлеб к стати можно тоже было не подымать в цене, а просто не выпускать и дождаться пока «рашисты заплатят за разрушения», да и бензин нам по 46 не нужен, подождали б того что был по 24.
Это любимая манипуляция яценюка — гройсмана, только они это двигали по газу. …вот в Испании газ 1800 евро на комфорке… только при этом молчали что средняя зимняя температура + 18 и среднее потребление газа на семью аж 90 — 120 метр куб (180 евро в год)
И тихо умолчали, что в Грузии, которая тоже подписала все «энергопакеты», газ на комфорке в гривнах 4700 а не 7800 как у нас