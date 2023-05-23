Нацкомиссия повысила тарифы для облэнерго на 25-50%

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для 22 компаний-операторов систем распределения (ОСР, «облэнерго»). Соответствующее решение было принято 23 мая, сообщает ExPro.

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Повышение тарифов

Предполагается поэтапное повышение тарифов на распределение на июнь и июль-декабрь 2023 года. В результате они вырастут в среднем на 25−50%.

Для облэнерго, расположенных на прифронтовой территории, продлен действующий тариф до конца июня и установлены новые тарифы на второе полугодие 2023 года. Это касается таких компаний как «ДТЭК Донецкие электросети», «Запорожьеоблэнерго», «ДТЭК Высоковольтные сети», «Луганское энергетическое объединение», ГП «Региональные электрические сети».

Отдельно рассматривался вопрос установления тарифов для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy («Житомироблэнерго», ЧАО «Кировоградоблэнерго», ЧАО «Ровнооблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и АО «Херсоноблэнерго». Для них предлагается продлить действующий тариф до конца июня 2023 г.

«В то же время вопрос применения санкций требует тщательной проработки, поскольку остановка деятельности операторов систем распределения электроэнергии может привести к отключению объектов потребителей от электроснабжения в Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Херсонской и Черновицкой областях, в том числе предприятий критической инфраструктуры, военных объектов и т. п. » «, — говорится в обосновании к проекту постановления.

Объяснение Нацкомиссии

В НКРЭКУ объясняют повышение тарифов на электричество для населения необходимостью ремонта энергосистемы после обстрелов.