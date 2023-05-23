В обновленной версии «Приват24» запустили новое единственное меню «Коммуникации», где можно связаться с банком через «Помощь онлайн», мессенджеры или напрямую позвонить в банк. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
В «Приват24» запустили единое меню коммуникаций клиентов с банком
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«В новом меню пользователи найдут информацию о поданных ранее поданных заявках и могут напрямую сообщить банку о подозрении на мошенничество.
Также в меню Коммуникации вы найдете дополнительные номера телефонов банка, всегда актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов, наши официальные страницы в социальных сетях", — добавили в банке.
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Комментарии - 3
Позвонить из приложения в банк? IP-телефония в приложении или доступ к звонкам через сим-карту? Прим*т24″ как альтернативная звонилка? Если первое — то это интернет-трафик, иначе — сокрытие звонка из журнала звонков. Любой доступ приложения к микрофону и камерам — узаконенный шпионаж за клиентом банка. Причём, скрытый и за счёт клиента. А к возможности звонить — не стоит удивляться, что ваш телефон будет занят, когда к вам попытаются дозвониться, или сами позвонить не сможете. Прецедент уже был: приложение «Прим*т24» уже звонило пару раз моей маме с телефона моего соседа по офису (терроризируя её молчаливыми звонками и блокируя звонки от неё), не оставляя следов, а также захватило экранную заставку и не давало соседу по офису сменить обои на экране до его удаления.