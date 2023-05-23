В «Приват24» запустили единое меню коммуникаций клиентов с банком

В обновленной версии «Приват24» запустили новое единственное меню «Коммуникации», где можно связаться с банком через «Помощь онлайн», мессенджеры или напрямую позвонить в банк. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка .

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«В новом меню пользователи найдут информацию о поданных ранее поданных заявках и могут напрямую сообщить банку о подозрении на мошенничество.

Также в меню Коммуникации вы найдете дополнительные номера телефонов банка, всегда актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов, наши официальные страницы в социальных сетях", — добавили в банке.

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