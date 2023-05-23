JPMorgan направит $15,7 миллиарда на инвестиции в 2023 году

JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, планирует потратить порядка $15,7 млрд на новые инициативы в 2023 году, в том числе на привлечение сотрудников, маркетинг и инвестиции в технологии, пишет Financial Times.

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«Наши инвестиционные возможности не имеют себе равных, — заявила на Дне инвестора со-руководитель направления потребительского обслуживания JPMorgan Марианна Лейк. — Наши конкуренты не инвестируют и не могут делать этого на том же уровне, что и мы. Эти вложения обеспечат нам операционный рычаг на ближайшие годы».

Инвестиции

Инвестиции ее подразделения в 2023 году составят $7,9 млрд — на $800 млн больше, чем годом ранее.

Ранее JPMorgan повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода (net interest income, NII) на 2023 год на $3 млрд в связи с приобретением активов First Republic Bank — до $84 млрд.

В среднесрочной перспективе чистый процентный доход банка, по его оценкам, будет находиться в районе $75 млрд из-за увеличения платежей вкладчикам в результате повышения ставок.

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Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил в понедельник, что «всем следует быть готовыми к том, что ставки будут расти».

Даймон, возглавляющий JPMorgan с 2005 года, дал понять, что не планирует покидать свой пост в обозримом будущем.

На вопрос о том, сколько лет он еще планирует остаться во главе банка, Даймон ответил «три с половиной года», добавив, что это шутка.

«Я не могут делать это бесконечно, я знаю это, — сказал он. — Но сейчас моя энергия все та же. Я думаю, когда я не смогу работать с прежней интенсивностью, я должен буду уйти».

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