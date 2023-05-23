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23 мая 2023, 13:52 Читати українською

Bloomberg сообщил о рекордных морских поставках российской нефти в Азию

Усредненный объем поставок российской нефти по морю за день, который рассчитывается за четыре недели, достиг почти 4 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Усредненный объем поставок российской нефти по морю за день, который рассчитывается за четыре недели, достиг почти 4 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПоставки нефти по морюПоставки нефти по морю выросли на 15% с первой недели апреля и достигли максимума с начала 2022 года, когда Bloomberg начал их отслеживать.
Фото: bbc.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Поставки нефти по морю

Поставки нефти по морю выросли на 15% с первой недели апреля и достигли максимума с начала 2022 года, когда Bloomberg начал их отслеживать. При этом большая часть российской нефти идет в Китай и Индию, благодаря чему экспорт нефти в Азию также достиг рекордных значений, отмечает агентство.

Общий объем поставок нефти на судах, которые направляются в Китай, Индию, а также в Турцию, и тех, которые не указали пункт назначения, вырос до 3,81 млн баррелей в день. Большинство судов, которые указывают неопределенный пункт назначения в Азии, направляются в Китай и Индию, отмечает агентство.

Читайте: Из-за санкций на нефть россия потеряла $40 миллиардов

Bloomberg также ставит под сомнения заявления, что россия сократила добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки — «мало доказательств, что сокращения введены, как было обещано», пишет агентство.

По его данным, поставки нефти на международные рынки продолжают расти, с конца 2022 года они увеличились на 1,2 млн баррелей в сутки. Сократить добычу нефти до 500 000 баррелей в сутки россия решила в марте 2023 года. В апреле это сокращение было продлено до конца года.

В том же месяце правительство россии приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа до 1 апреля следующего года.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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