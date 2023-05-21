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21 мая 2023, 14:59 Читати українською

Из-за санкций на нефть россия потеряла $40 миллиардов

Из-за введения эмбарго на нефть и снижения прайскепов россия потеряла 40 млрд долларов от годового бюджета. Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» заявил советник Офиса Президента Владислав Власюк, пишет Укринформ.

Из-за введения эмбарго на нефть и снижения прайскепов россия потеряла 40 млрд долларов от годового бюджета.
Фото: bbc.com

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Результаты введения санкций

«Принятие санкций занимает больше времени, чем хотелось бы, но это приводит к тем хорошим результатам, которые мы видим. То есть, по бриллиантам речь будет идти о минимум 3 миллиардах в год, плюс очередной удар по репутации. По ценным металлам это опять-таки будут 2, 3, 4 млрд в год, в зависимости от масштаба запретов. По нефти мы уже видим примерно минус 40 млрд годового бюджета россии только за счет эмбарго и прайс-кепа», — сказал Власюк.

По его словам, важно работать над введением санкций против военно-промышленного и энергетического сектора противника. То есть все санкции направлены либо на уменьшение возможностей военного потенциала, либо уменьшение финансовых поступлений в россию. Сейчас также идет работа по внедрению санкций против энергетической отрасли врага и ценных металлов.

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«Мы думаем, что оно все будет реализовано. Единственный нюанс, который всегда беспокоит всех партнеров, вводящих соответствующие санкции, — это стабильность мировых рынков. Поэтому они точно, прежде чем вводить какие-либо санкции, хотят убедиться, что рынки будут стабильны. Во-вторых, это именно то, что санкция не будет только лозунгом, а будет максимально, полномерно реализована», — подчеркнул советник Офиса Президента.

Он также добавил, что Украина продолжает оказывать давление на партнеров, потому что считает, что санкций все еще мало, война все еще продолжается, а прайс-кепы для россии все еще можно снижать.

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Источник: Минфин
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