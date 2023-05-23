Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума

Лира ускорила снижение на фоне выборов в Турции. Спрос на валюту достиг исторического максимума за неделю до президентских и парламентских выборов из-за опасений компаний и граждан по поводу ослабления лиры после этого события, пишет Reuters.

По мнению портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадхьяя, за резким ростом волатильности турецкой валюты стояли опасения по поводу неопределенности в отношении результатов выборов президента, а также неопределенности по поводу потенциальной смены правительства и того, как власти в дальнейшем будут управлять валютным курсом.

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Напомним