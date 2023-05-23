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23 мая 2023, 13:33 Читати українською

Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума

Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. На международном рынке Форекс стоимость доллара превысила утром 23 мая отметку 20,3 лиры (USD/TRY). По состоянию на 11:18 курс доллара составлял 19,85 лиры за доллар.

Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.
Фото: depositphotos

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Падение лиры

Лира ускорила снижение на фоне выборов в Турции. Спрос на валюту достиг исторического максимума за неделю до президентских и парламентских выборов из-за опасений компаний и граждан по поводу ослабления лиры после этого события, пишет Reuters.

По мнению портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадхьяя, за резким ростом волатильности турецкой валюты стояли опасения по поводу неопределенности в отношении результатов выборов президента, а также неопределенности по поводу потенциальной смены правительства и того, как власти в дальнейшем будут управлять валютным курсом.

Читайте: Курс турецкой лиры упал до двухмесячного минимума

Напомним

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента и депутатов Великого национального собрания (парламента). Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимает эту должность с 2014 года и баллотируется на третий срок. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая.

Необходимость проведения второго тура выборов президента, который пройдет 28 мая, была негативно воспринята фондовыми и валютными рынками

С начала 2023 года турецкая лира подешевела к доллару примерно на 6%. Валюта Турции потеряла 44% в 2021 году и 30% в 2022 году на фоне серии снижений процентных ставок центробанком страны вопреки высокой инфляции, пишет Reuters.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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