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15 мая 2023, 13:39 Читати українською

Курс турецкой лиры упал до двухмесячного минимума

Курс турецкой лиры упал до двухмесячного минимума в понедельник, а кредитные дефолтные свопы страны подскочили на фоне напряженной борьбы на президентских выборах, в то время как акции развивающихся рынков прервали четырехдневную полосу неудач. Об этом пишет Moscowtimes.

Курс турецкой лиры упал до двухмесячного минимума в понедельник, а кредитные дефолтные свопы страны подскочили на фоне напряженной борьбы на президентских выборах, в то время как акции развивающихся рынков прервали четырехдневную полосу неудач.

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Выборы в Турции

Президентские выборы в Турции перешли во второй тур после того, как ни действующий глава государства Тайип Эрдоган, ни оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу не преодолели барьер в 50% голосов, необходимый для победы.

Падение лиры

Турецкая лира к 11:28 снизилась на 0,5% до 19,66 за доллар.

Стамбульская биржа остановила торги после того, как основной фондовый индекс упал более чем на 6%.

Результаты выборов стали разочарованием для инвесторов, надеявшихся на переход к более консервативной денежно-кредитной политике на фоне проблем, с которыми борется турецкая экономика, включая неудержимую инфляцию, резкое падение курса лиры и разрушительные землетрясения в начале этого года.

«Если кандидат от оппозиции одержал бы полную победу, вы бы увидели рост курса лиры, и это было бы основано на предположении, что кандидат от оппозиции вернется к консервативной (денежно-кредитной) политике, восстановит доверие инвесторов и привлечет потоки государственного и частного капитала», — сказал Эллиот Хентов из State Street Global Advisors.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI поднялся на 0,5%.

Курсы валют

Валюты emerging markets незначительно изменились.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,22%, в то время как польский злотый прибавил 0,13%.

Чешская крона в паре с евро была малоподвижной на уровне 23,59.

Южноафриканский ранд подорожал на 1,6% до 19,04 за доллар, восстановившись с исторических минимумов, достигнутых на прошлой неделе после сильнейших в истории отключений электроэнергии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
15 мая 2023, 15:00
#

Про це пише Moscowtimes.
+
0
Ivn
Ivn
15 мая 2023, 15:12
#
Москвтайм. дякуємо за посилання на руске змі
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