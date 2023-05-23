Азербайджан увеличит экспорт газа в страны Европы

Азербайджан планирует увеличивать объемы экспорта природного газа в страны Европы, чтобы к 2027 году выйти на поставки объемом не менее 20 млрд кубометров. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе, передает пресс-служба президента Азербайджана.

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Экспорт газа

Алиев напомнил, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу стратегического партнерства в энергетической сфере.

«На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу к 2027 году. В 2021 году наши поставки газа в Европу составляли восемь миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, — 20 миллиардам кубометров. Считаю, что это минимум, поскольку потенциал есть», — отметил президент.

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По его словам, Азербайджан добываем больше природного газа из месторождений. В частности, в скором времени будет объявлено о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия, добавил Алиев.

Он отметил, что Азербайджан как надежный поставщик в Европу сегодня экспортирует нефть, природный газ и электроэнергию. Баку также планирует экспортировать водород, в частности, «зеленый», являющийся частью общих стратегических в рамках сотрудничества с ЕС.

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