Финская Gasum расторгла контракт с Газпромом на поставку газа

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Что известно

Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с российской компанией «Газпром экспорт». В апреле 2022 года российская компания выдвинула финское требование об уплате платежей в рублях, а не в евро.

Gasum не принял этого требования, также компании имели существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвигаемым на основании контракта. Gasum передала дело в арбитраж.

В ноябре 2022 года арбитражный суд решил, что Gasum не обязан был платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, суд обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.

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Переговоры завершились тем, что стороны не смогли прийти к согласию в установленный судом срок, в связи с чем 22 мая Gasum расторгла контракт.

В дальнейшем стороны доработают детали расторжения контракта.

Напомним

«Газпром экспорт» прекратил трубопроводные поставки природного газа в Gasum в мае 2022 года, и с тех пор поставки природного газа из России не осуществлялись.

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