22 мая финская компания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу из ООО «Газпром экспорт», говорится в пресс-релизе. В то же время долгосрочный контракт на поставку СПГ остается в силе.
Финская Gasum расторгла контракт с Газпромом на поставку газа
Что известно
Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с российской компанией «Газпром экспорт». В апреле 2022 года российская компания выдвинула финское требование об уплате платежей в рублях, а не в евро.
Gasum не принял этого требования, также компании имели существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвигаемым на основании контракта. Gasum передала дело в арбитраж.
В ноябре 2022 года арбитражный суд решил, что Gasum не обязан был платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, суд обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.
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Переговоры завершились тем, что стороны не смогли прийти к согласию в установленный судом срок, в связи с чем 22 мая Gasum расторгла контракт.
В дальнейшем стороны доработают детали расторжения контракта.
Напомним
«Газпром экспорт» прекратил трубопроводные поставки природного газа в Gasum в мае 2022 года, и с тех пор поставки природного газа из России не осуществлялись.
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