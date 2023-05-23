Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ

Список бенчмарк-ОВГЗ

Так, с 11 июня банкам предоставлена возможность включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227490.

Добавленный выпуск ценных бумаг впервые размещался Министерством финансов Украины на первичных аукционах 2 мая 2023 года.

По оценкам Нацбанка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году.

Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Нацбанком с учетом предложений Министерства финансов.

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З 11 червня 2023 року він включатиме сім випусків цінних паперів, шість з яких було визначено у січні-березні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201).

Напомним

С 11 января 2023 г. банки получили возможность покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет определенного перечня бенчмарк-ОВГЗ.

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В то же время, у этого правила есть исключение: механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ не распространяется на часть резервов, которую банки формируют в связи с повышением нормативов обязательного резервирования по отдельным видам средств физических лиц с 11 марта и с 11 мая.

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