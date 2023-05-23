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23 мая 2023, 10:53 Читати українською

Швейцарский Julius Baer начал заморозку инвестиционных счетов россиян и белорусов

Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги на Кипре, пишет Forbes.

Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены.
Фото: Bloomberg via Getty Images

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Что известно

В компании Main Partner Trust пояснили, что письма были разосланы клиентам в понедельник.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил Forbes информацию о том, что инвестиционные счета россиян будут изолированы из-за требований Euroclear.

В письме клиентам банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства.

«Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear», — говорится в письме.

Что будет с активами

Julius Baer информирует клиентов, что продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна. Денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах. В письме указано, что счета имеют ограниченный доступ и клиенты не могут ими распоряжаться.

В письмах российским и белорусским клиентам отмечено, что эти меры вступают в силу немедленно. «Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную подверженность соответствующим ограничениям», — указано в письме банка.

Кто попал под заморозку

Требование по изоляции активов россиян и граждан беларуси не распространяется на тех, у кого есть гражданство в Европейском союзе, Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Банк также не будет обособлять (банкиры и финансисты используют слово «сегрегировать») счета, если у клиента — физического лица есть постоянный или временный вид на жительство в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

В противном случае любой гражданин россии и беларуси, любое физическое лицо, проживающее в одной из этих стран, а также любая компания, основанная в этих странах, попадет под ограничения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
23 мая 2023, 11:10
#
Зашморг на шиї орків затягується…
+
0
bonv
bonv
23 мая 2023, 11:10
#
Нові санкції США, про які було оголошено під час першого дня саміту G7 в японській Хіросімі, 19 травня, включають заборону на експорт до Росії товарів широкого споживання. До так званого чорного списку додали 71 компанію, яка підпадає під експортний контроль, повідомляється на сайті мінфіну США. Reuters уточнює, що торгові заборони торкнулися постачання в Росію багатьох товарів, у тому числі для повсякденного життя — від сушарок для білизни, снігоочисників і доїльних машин до лінз і сонцезахисних окулярів, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для підтримки військової кампанії Москви. Нові правила засновані на контролі, що вже діє в промисловому, комерційному, хімічному та біологічному секторах Росії, і включають різноманітну електроніку, інструменти і вуглецеві волокна, а також хімічні речовини, включаючи фентаніл і його прекурсори. Вони також розширюють список товарів іноземного виробництва, для яких потрібна ліцензія для Росії, Білорусі та Ірану, щоб ще більше обмежити можливості Тегерана постачати безпілотники РФ. Дуг Джейкобсон, юрист з питань торгівлі з Вашингтона, зазначив, що деякі нещодавно введені обмеження можуть викликати суперечки. «Через широке охоплення нових заходів контролю тепер потрібні ліцензії для експорту таких товарів, як слухові апарати, вставні зуби та штучні суглоби», — сказав він.
+
0
bonv
bonv
23 мая 2023, 11:11
#
Російське агентство РБК пише, що всього до списку потрапили понад 1200 позицій, у тому числі будматеріали, фарби, папір, тканини, обладнання та транспорт. А також — деякі телефони, диктофони та побутова техніка. Також під обмеження потрапили ще 22 фізичні та 104 юридичні особи, які пов’язані зі спробами обійти або ухилитися від санкцій проти Росії.
+
+15
Сергій Т
Сергій Т
23 мая 2023, 12:32
#
Заморозка — не достатньо! Треба конфіскація!
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