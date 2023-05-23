Швейцарский Julius Baer начал заморозку инвестиционных счетов россиян и белорусов

Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги на Кипре, пишет Forbes.

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Что известно

В компании Main Partner Trust пояснили, что письма были разосланы клиентам в понедельник.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил Forbes информацию о том, что инвестиционные счета россиян будут изолированы из-за требований Euroclear.

В письме клиентам банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства.

«Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear», — говорится в письме.

Что будет с активами

Julius Baer информирует клиентов, что продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна. Денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах. В письме указано, что счета имеют ограниченный доступ и клиенты не могут ими распоряжаться.

В письмах российским и белорусским клиентам отмечено, что эти меры вступают в силу немедленно. «Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную подверженность соответствующим ограничениям», — указано в письме банка.

Кто попал под заморозку

Требование по изоляции активов россиян и граждан беларуси не распространяется на тех, у кого есть гражданство в Европейском союзе, Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Банк также не будет обособлять (банкиры и финансисты используют слово «сегрегировать») счета, если у клиента — физического лица есть постоянный или временный вид на жительство в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

В противном случае любой гражданин россии и беларуси, любое физическое лицо, проживающее в одной из этих стран, а также любая компания, основанная в этих странах, попадет под ограничения.