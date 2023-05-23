Китай построит железную дорогу в Европу в обход россии

Китай, Узбекистан и Кыргызстан договорились о строительстве железной дороги в направлении Европы в обход территории россии. Трехсторонний документ о следующих шагах по строительству железной дороги был подписан на саммите в китайском Сиане, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

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Что известно

Соглашение о строительстве новой железной дороги было заключено 14 сентября 2022 г. в рамках саммита ШОС в Узбекистане. Новый документ будет определять следующие шаги по реализации проекта, такие как разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования.

Планируется, что новый путь будет начинаться на Торугартском перевале в Кыргызстане, где уже существует железнодорожная ветка из Китая, и пройдет на север через поселения Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной сетью Узбекистана. Оттуда маршрут планируется продлить в Турцию с конечной точкой в ЕС.

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Ожидается, что новая железнодорожная магистраль позволит сократить путь в Европу на 7−8 дней. По предварительным подсчетам, объем перевозок по новой магистрали может достигать 5 млн тонн в год.

По итогам переговоров с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана Китай пообещал им 26 млрд юаней (3,6 млрд долларов) в виде финансовой поддержки и «бесплатной помощи», а также предложил расширить сотрудничество в военной сфере.

Саммит «Центральная Азия-Китай» проходил в Сиане 18−19 мая. Кроме китайского руководства, в нем приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это первая полноформатная встреча между Китаем и пятью лидерами Центральной Азии за последний 31 год.

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