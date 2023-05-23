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23 мая 2023, 8:52 Читати українською

Стало известно, сколько газа должно быть в хранилищах до начала отопительного сезона.

К началу осенне-зимнего периода запас газа в украинских хранилищах должен составить более 14 миллиардов кубометров. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.

К началу осенне-зимнего периода запас газа в украинских хранилищах должен составить более 14 миллиардов кубометров.

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Подготовка к отопительному сезону

«Главная тема — старт подготовки к следующему отопительному сезону. Определили, что к началу осенне-зимнего периода запас газа в хранилищах должен составить более 14 миллиардов кубометров. Наша стратегическая цель — минимизировать импорт газа в Украину за счет увеличения собственной газодобычи», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на заседании Антикризисного энергетического штаба обсуждалась ситуация в электроэнергетике. Шмыгаль отметил, что было дано поручение увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС.

Читайте: Министр энергетики рассказал, сколько газа сейчас находится в подземных хранилищах

«Со всеми присутствующими энергетическими предприятиями согласовали план восстановления к началу отопительного сезона 1710 МВт генерирующих мощностей», — подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры получили задачу обеспечить работу по защите от российских дронов и ракет генерирующих мощностей и систем распределения.

На заседании также рассмотрено предложение по децентрализации энергосети, в частности, привлечение общин к развитию рассредоточенной генерации, отметил Шмыгаль.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
23 мая 2023, 9:30
#
Без газу не будемо, поки він є у надрах землі.
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 мая 2023, 10:28
#
Без алмазов, золота и нефти тоже — они также в недрах земли. Ох ты ж и клоака)
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