Стало известно, сколько газа должно быть в хранилищах до начала отопительного сезона.

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Подготовка к отопительному сезону

«Главная тема — старт подготовки к следующему отопительному сезону. Определили, что к началу осенне-зимнего периода запас газа в хранилищах должен составить более 14 миллиардов кубометров. Наша стратегическая цель — минимизировать импорт газа в Украину за счет увеличения собственной газодобычи», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на заседании Антикризисного энергетического штаба обсуждалась ситуация в электроэнергетике. Шмыгаль отметил, что было дано поручение увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС.

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«Со всеми присутствующими энергетическими предприятиями согласовали план восстановления к началу отопительного сезона 1710 МВт генерирующих мощностей», — подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры получили задачу обеспечить работу по защите от российских дронов и ракет генерирующих мощностей и систем распределения.

На заседании также рассмотрено предложение по децентрализации энергосети, в частности, привлечение общин к развитию рассредоточенной генерации, отметил Шмыгаль.

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