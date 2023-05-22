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22 мая 2023, 17:54 Читати українською

Продажу сигарет в duty-free хотят ограничить. В Раде появился законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9315 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы для противодействия незаконному обороту табачных изделий. Об этом написал один из авторов проекта закона Ярослав Железняк в телеграм-канале.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9315 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы для противодействия незаконному обороту табачных изделий.
Фото: ukrinform.ua

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Ограничение продаж

«В ответ на рекордное обращение нелегальных табачных изделий — регистрируем сегодня законопроект, который должен закрыть схему «дьюти-фри», — написал он.

В нем предлагается запретить на время действия военного положения помещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри) производимых в Украине табачных изделий. А также запретить на время военного положения продажи магазинами беспошлинной торговли более 2 пачек на один чек.

Также документом предлагается провести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для помещения в дьюти фри.

Ранее ВСК Верховной Рады установила, что в прошлом году 15 магазинов беспошлинной торговли продали 20 млн пачек сигарет. На самом деле многие сигареты не доезжают в магазины дьюти-фри, их продают на сторону без уплаты необходимых налогов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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lohsuper
lohsuper
22 мая 2023, 18:06
#
Конечно зачем нам сигареты пусть люмпены курят электронки
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Qwerty1999
Qwerty1999
22 мая 2023, 18:09
#
Курить — здоровью вредить…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 мая 2023, 19:29
#
А я скажу так — гос борьба с привычками, это тоже привычка. Вот я приехал с Киева, ну и пивко с чипсами и конечно сигарета «мальборо» и мне мнение (в массе ущербное) не интересно.
…зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война. Вилли Токарев 1982 год.
Употреблять в пищу мороженных курей и говорить о здоровье, ну как то… не очень...!
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0
SZlats
SZlats
22 мая 2023, 18:20
#
Ой когда эти ограничения не к чему не приведуть как с акцизами что Гетманцев еще придумает))))
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0
TAN72
TAN72
22 мая 2023, 18:31
#
Все скоро будет по сценарию мульта, Чипполино,
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