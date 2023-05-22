Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения россии на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны. Об этом пишет Forbes со ссылкой на НБУ.
Нацбанк представил новую стратегию до 2025 года
Ключевые факты
Таким образом, стратегия НБУ до 2025 года после двухлетнего внедрения была изменена на новую.
Отмечается, что он позволит центробанку с учетом внешних факторов расширить зону определенности и сформировать альтернативные планы действий.
Реализация стратегии будет осуществляться по пяти целям:
- Устойчивая гривна;
- Финансовая стабильность;
- Финансовая система работает на восстановление страны;
- Современные денежные сервисы;
- Эффективный центральный банк.
Первые четыре цели направлены на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы, а последняя на внутреннюю трансформацию НБУ.
Согласно стратегии, указанные цели детализируются в 24 стратегических инициативах, над которыми НБУ будет работать в ближайшие годы.
«Этой стратегией мы заявляем, что НБУ не просто воспринимает происходящие вокруг события в пассивном режиме, точечно реагируя на те или иные риски. Мы имеем видение и понимаем траекторию своего движения и движения страны», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.
По словам Пышного, работа над стратегией началась в январе 2023 года.
Комментарии - 1