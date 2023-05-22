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22 мая 2023, 16:24 Читати українською

Нацбанк представил новую стратегию до 2025 года

Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения россии на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны. Об этом пишет Forbes со ссылкой на НБУ.

Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения россии на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны.
Фото: bank.gov.ua

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Ключевые факты

Таким образом, стратегия НБУ до 2025 года после двухлетнего внедрения была изменена на новую.

Отмечается, что он позволит центробанку с учетом внешних факторов расширить зону определенности и сформировать альтернативные планы действий.

Реализация стратегии будет осуществляться по пяти целям:

  1. Устойчивая гривна;
  2. Финансовая стабильность;
  3. Финансовая система работает на восстановление страны;
  4. Современные денежные сервисы;
  5. Эффективный центральный банк.

Первые четыре цели направлены на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы, а последняя на внутреннюю трансформацию НБУ.

Согласно стратегии, указанные цели детализируются в 24 стратегических инициативах, над которыми НБУ будет работать в ближайшие годы.

«Этой стратегией мы заявляем, что НБУ не просто воспринимает происходящие вокруг события в пассивном режиме, точечно реагируя на те или иные риски. Мы имеем видение и понимаем траекторию своего движения и движения страны», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, работа над стратегией началась в январе 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+41
bonv
bonv
22 мая 2023, 16:28
#
Бла-бла-бла
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