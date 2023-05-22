Немецкая компания Continental AG закрыла сделку по продаже шинного завода в Калуге, россия. Об этом сообщает Bild.
Немецкий Continental продал шинный завод в россии
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Кто покупатель
Покупателем выступил российский холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна, занимающегося российскими гослотереями. Сумма сделки не разглашается.
Continental открыла шинный завод в Калуге в июне 2014 года. Сумма инвестиций составила 24 млн евро. На предприятии работало около 1100 человек. На заводе производили автомобильные шины и разные комплектующие. Его мощность — 3,3 млн шин в год.
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Как и многие другие европейские фирмы, Continental объявила о выходе из россии после начала полномасштабной агрессии россии против Украины.
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