Китай отказывается покупать российскую пшеницу

Китай стремительно наращивает импорт пшеницы, но среди его поставщиков неожиданно почти не видно россии, у которой он активно покупает другие природные ресурсы, такие как нефть или уголь, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

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Несмотря на заявления китайских властей разрешить импорт из россии, торговле мешает ряд проблем, в том числе фитосанитарные правила и транспортные проблемы.

«Закупки Пекином энергоресурсов и алюминия резко выросли из-за санкций, которые сократили поставки на Запад. Пшеница является исключением в покупке Китаем из россии», — говорится в сообщении.

Общий объем импорта пшеницы в Китае вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом — примерно до 6 млн тонн за первые четыре месяца года.

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Больше пшеницы поставляет Австралия — почти 60%. 18% экспорта приходится на Канаду и только 0,5% на экспорт из россии — 30 000 тонн.

Перспективы поставки пшеницы и мяса, вероятно, будут рассмотрены на бизнес-форуме в Китае, где планируется участие российских чиновников.

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