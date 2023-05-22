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22 мая 2023, 14:42 Читати українською

Китай отказывается покупать российскую пшеницу

Китай стремительно наращивает импорт пшеницы, но среди его поставщиков неожиданно почти не видно россии, у которой он активно покупает другие природные ресурсы, такие как нефть или уголь, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Китай стремительно наращивает импорт пшеницы, но среди его поставщиков неожиданно почти не видно россии, у которой он активно покупает другие природные ресурсы, такие как нефть или уголь, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахНесмотря на заявления китайских властей разрешить импорт из россии, торговле мешает ряд проблем, в том числе фитосанитарные правила и транспортные проблемы.
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Несмотря на заявления китайских властей разрешить импорт из россии, торговле мешает ряд проблем, в том числе фитосанитарные правила и транспортные проблемы.

«Закупки Пекином энергоресурсов и алюминия резко выросли из-за санкций, которые сократили поставки на Запад. Пшеница является исключением в покупке Китаем из россии», — говорится в сообщении.

Общий объем импорта пшеницы в Китае вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом — примерно до 6 млн тонн за первые четыре месяца года.

Читайте: Китай увеличил экспорт в Россию до рекордного уровня

Больше пшеницы поставляет Австралия — почти 60%. 18% экспорта приходится на Канаду и только 0,5% на экспорт из россии — 30 000 тонн.

Перспективы поставки пшеницы и мяса, вероятно, будут рассмотрены на бизнес-форуме в Китае, где планируется участие российских чиновников.

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Источник: Минфин
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