ЕС оштрафовал Meta на 1,2 миллиарда евро за передачу данных в США

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Штраф, наложенный комиссаром по защите данных Ирландии (DPC), касается передачи персональных данных Meta и превысил предварительный рекордный штраф ЕС в размере 746 млн евро, наложенный Люксембургом на Amazon.com Inc. в 2021 году, согласно заявлению DPC.

Ожидается, что главный регулятор конфиденциальности в ЕС заявит, что Facebook в течение многих лет незаконно хранил данные о европейских пользователях на своих серверах в США, где к этой информации могли получить доступ американские шпионские агентства, говорят источники WSJ.

Помимо наложения штрафа решение также предписывает Meta прекратить отправку информации о европейских пользователях Facebook в США и удалить уже отправленные данные в течение шести месяцев, хотя Meta может избежать этого, если Вашингтон завершит соглашение с ЕС по разрешению передачи данных к этому.

Meta, наряду со многими другими американскими технологическими компаниями, перемещает данные из Европы в США, где управляет своими основными центрами обработки данных, предлагая свои услуги.

Meta ранее заявляла, что приветствует прогресс, достигнутый политиками ЕС и США в заключении нового соглашения по передаче данных, и заявляла, что дело носит более широкий характер и влияние далеко за пределами Facebook.