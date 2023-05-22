В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «ПРОСТОР»:
Как зарабатывать на недвижимости во время войны и после победы. Особенности покупки недвижимости (видео)
- Как зарабатывать на недвижимости сейчас. Статистика аренды
- Рентабельность инвестиций.
- Договоры страхования.
- На что обращать внимание арендаторам.
- Ретроспектива цен на недвижимость в Украине и специфика аренды квартир в войну.
- Что будет с ценами на квартиры после войны? Или покупать квартиру во время войны?
- Как выгодно купить и продать квартиру.
- Портрет покупателя недвижимости в войну.
Источник: Минфин
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