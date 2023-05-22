Банки уже выдали кредиты под госгарантии на портфельной основе на 73,81 миллиарда (инфографика)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 мая 2023, 12:01 Читати українською

Банки уже выдали кредиты под госгарантии на портфельной основе на 73,81 миллиарда (инфографика)

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 22 587 кредитов на общую сумму 73,81 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 22 587 кредитов на общую сумму 73,81 млрд гривен.
Фото: ideabank.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

По состоянию на 1 мая 2023 года 29 банков-кредиторов обслуживают 16 674 кредита на сумму 52,17 млрд гривен.

Обязательства по основному долгу, что частично обеспечено государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,57 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (36,32 млрд. гривен).

При этом в апреле 2023 года заключено 926 кредитных договоров на сумму 3,82 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,04 млрд. гривен.

Банки-лидеры

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидирует Приватбанк — в настоящее время обслуживается 11 790 кредитов на общую сумму 17,46 млрд грн, что составляет 72 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов Ощадбанк — 2 129 кредитов на общую сумму 8,79 млрд грн (соответственно — 76% от лимита банка).

Где самый большой объем кредитов

Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 1 123 кредита на сумму 4,08 млрд грн;
  • в Одесской области, где обслуживается 1154 кредита на 3,81 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1487 кредитов на 3,72 млрд грн;
  • во Львовской — 1404 кредита на 3,37 млрд гривен.

По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 6189 кредитов на общую сумму 32,52 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 6533 кредита на 10,51 млрд грн;
  • перерабатывающей промышленности — 1544 кредита на 5,62 млрд гривен.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод: 10% скидка: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
22 мая 2023, 12:56
#
Для чого такий дрібний не клікбейтний графік ? Копірайтер де ?
+
0
SZlats
SZlats
22 мая 2023, 14:01
#
Не чего хорошего гос гарантии свои не отдали отдаст государство и налогоплательщики
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами