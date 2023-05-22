Банки уже выдали кредиты под госгарантии на портфельной основе на 73,81 миллиарда (инфографика)

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 22 587 кредитов на общую сумму 73,81 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

По состоянию на 1 мая 2023 года 29 банков-кредиторов обслуживают 16 674 кредита на сумму 52,17 млрд гривен.

Обязательства по основному долгу, что частично обеспечено государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,57 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (36,32 млрд. гривен).

При этом в апреле 2023 года заключено 926 кредитных договоров на сумму 3,82 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,04 млрд. гривен.

Банки-лидеры

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидирует Приватбанк — в настоящее время обслуживается 11 790 кредитов на общую сумму 17,46 млрд грн, что составляет 72 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов Ощадбанк — 2 129 кредитов на общую сумму 8,79 млрд грн (соответственно — 76% от лимита банка).

Где самый большой объем кредитов

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 1 123 кредита на сумму 4,08 млрд грн;

в Одесской области, где обслуживается 1154 кредита на 3,81 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1487 кредитов на 3,72 млрд грн;

во Львовской — 1404 кредита на 3,37 млрд гривен.

По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 6189 кредитов на общую сумму 32,52 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 6533 кредита на 10,51 млрд грн;

перерабатывающей промышленности — 1544 кредита на 5,62 млрд гривен.

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